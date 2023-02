Sci di fondo | il doveroso omaggio a Ole Ellefsæter Fuoriclasse nello sport e “Superstar ante litteram”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Chi scrive ha volutamente aspettato quest’oggi, il giorno in cui Oleavrebbe compiuto 84 anni, per raccontarne la storia. Perché se si celebra una vita, è giusto farlo nell’anniversario di nascita. Il norvegese, scomparso pochi mesi fa, ha avuto un’esistenza poliedrica che merita di essere ripercorsa. Si sono girati film sugliinvernali mistificando personaggi che, in verità, con lonon c’entrano. Invece lo scandinavo avrebbe tutto il diritto di essere il protagonista di una pellicola, ben fatta, sul grande schermo.nasce nel 1939 a Furnes, un villaggio situato sulle coste del Mjøsa (il più grande lago di Norvegia) non lontano dalla città di Hamar. Passa la sua adolescenza nei boschi, ma in due modi diversi. Trascorre metà giornata a lavorare come taglialegna e l’altra metà a praticare ...