Sci di Fondo | 18 Azzurri per i Mondiali | dal 21 febbraio le gare

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Saranno 18, equamente suddivisi tra uomini e donne, gliimpegnati a Planica (Slovenia) da martedì 21a domenica 5 marzo per i Campionatidi sci di. Di seguito l’elenco dei convocati. Squadra Femminile Anna Comarella Iris De Martin Pinter Martina Di Centa Francesca Franchi Caterina Ganz Nadine Laurent Nicole Monsorno Cristina Pittin Federica Sanfilippo Squadra Maschile Elia Barp Simone Daprà Francesco De Fabiani Davide Graz Simone Mocellini Dietmar Noeckler Federico Pellegrino Giandomenico Salvadori Paolo Ventura (foto@fisi.org)(foto@fisi.org) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina ...