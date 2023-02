Sci alpino | parallelo maschile e femminile oggi in tv | orario e streaming Mondiali Courchevel Méribel 2023

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Il programma, gli orari e la diretta tv delaididi sci. Per l’Italia saranno in pista Marta Bassino ale Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer al. Appuntamento, mercoledì 15 febbraio, a partire delle ore 12. IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport+HD) e su Eurosport, mentre losarà disponibile su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. SEGUI LA DIRETTA SportFace.

Giovanni Malagò si è recato a Brescia per incontrare la famiglia di Elena Fanchini, morta lo scorso 8 febbraio all'età di 37 anni. Il presidente del Coni ha reso omaggio alla carriera della sciatrice ...Alex Vinatzer guida la truppa degli Azzurri qualificati al parallelo maschile dei Mondiali dia Courchvel/Meribel, in Francia. Il bolzanino proverà a puntare una medaglia nella giornata di mercoledì: "Non era banale andar forte, è abbastanza ripido per essere un parallelo e con la ...

Oggi è una giornata che per molti conterà poco, eppure per alcune nazioni potrebbe rappresentare uno spartiacque nel medagliere dei Mondiali di sci alpino 2023, perché si assegneranno ben due titoli.