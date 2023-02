Sci alpino | parallelo maschile e femminile Mondiali Courchevel Méribel 2023 | quattro azzurri in finale | Bassino vuole la medaglia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Siamo ormai nella fase conclusiva deidi. Spazio ora ai paralleli, quelloe quello, con le finali in programma a partire dalle ore 12. In casa Italia si sono qualificati in: Marta, Alex Vinatzer, Luca De Aliprandini e Filippo Della Vite. Ma chi sono i favoriti? IL CALENDARIO COMPLETO I RISULTATI DELLE GARE LA CLASSIFICA DELLE NAZIONI I FAVORITI – L’Italia ha dato buoni segnali nelle qualificazioni, con una Martascatenata e al traguardo con il secondo miglior tempo nella pista rossa dietro alla norvegese Thea Louise Stjernesund, tra le grandi favorite per la vittoria. Occhi puntati anche sulla svedese Sara Hector, miglior tempo sulla ...

Giovanni Malagò si è recato a Brescia per incontrare la famiglia di Elena Fanchini, morta lo scorso 8 febbraio all'età di 37 anni. Il presidente del Coni ha reso omaggio alla carriera della sciatrice ...Alex Vinatzer guida la truppa degli Azzurri qualificati al parallelo maschile dei Mondiali dia Courchvel/Meribel, in Francia. Il bolzanino proverà a puntare una medaglia nella giornata di mercoledì: "Non era banale andar forte, è abbastanza ripido per essere un parallelo e con la ...

LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA: Marta Bassino seconda in qualificazione. Avanzano anche Vinatzer, De Aliprandini e Della Vite! OA Sport

Sci alpino, Mondiali 2023: il borsino dei paralleli. Favoriti, outsider, speranze di medaglia dell'Italia OA Sport

Mondiali di sci alpino oggi: dove vederli in tv, calendario e orari delle gare Corriere della Sera

Calendario sci alpino oggi, Mondiali 2023: orari 15 febbraio, programma, tv, streaming, tabelloni degli italiani OA Sport

LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali 2023 in DIRETTA: Bassino a caccia del bis. Gli azzurri provano a stupire OA Sport

Oggi è una giornata che per molti conterà poco, eppure per alcune nazioni potrebbe rappresentare uno spartiacque nel medagliere dei Mondiali di sci alpino 2023, perché si assegneranno ben due titoli.Oggi è una giornata che per molti conterà poco, eppure per alcune nazioni potrebbe rappresentare uno spartiacque nel medagliere dei Mondiali di sci alpino 2023, perché si assegneranno ben due titoli.