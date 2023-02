Sci alpino | Mondiali Courchevel-Meribel 2023 | Bassino | Brignone | Sola e Zenere per il gigante

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) E’ stato comunicato il quartetto azzurro per ilfemminile aididi sci. Così come annunciato dalla Fisi, saranno Marta, Federica, Beatricee Asjaa scendere in pista nell’appuntamento di giovedì 16 febbraio, e ci sono buone speranze di medaglia per le prime due citate, che cercheranno in tutti i modi di fare la gara perfetta. SportFace.

La diretta testuale del parallelo maschile e femminile ai Mondiali di Courchevel/Méribel 2023 di. Per l'Italia saranno in pista Marta Bassino al femminile e Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer al maschile. Appuntamento a partire dalle ore 12. Sportface.it vi terrà ...Scatta alle 12 la fase ad eliminazione diretta del parallelo iridato, allo Stade Emile - Allais di Courchevel. Marta Bassino , campionessa del mondo in carica, ha ottenuto il secondo miglior tempo ...

Mondiali di sci alpino oggi: dove vederli in tv: attesa per lo slalom parallelo maschile e femminile Corriere della Sera

Sci alpino, Mikaela Shiffrin cambia allenatore. Separazione dopo sette stagioni con Mike Day OA Sport

Sci alpino, le quattro italiane per il gigante dei Mondiali. Federica Brignone recupera dall’influenza OA Sport

Sci alpino, Federica Brignone in dubbio per il gigante dei Mondiali: febbre alta per tre giorni OA Sport

Sci alpino, Mondiali: Bassino al via negli ottavi del parallelo iridato di Courchevel TargatoCn.it

Federica Brignone scalpita per il gigante nonostante l'influenza: "Corro anche con 40 se necessario" Federica Brignone sarà in pista a Courchevel-Meribel per il Gigante valido per i Mondiali di sci ...Marta Bassino, Federica Brignone, Asja Zenere e Beatrice Sola. Questo è il quartetto che l’Italia schiererà nel gigante dei Mondiali di Meribel. Una gara attesissima dalla squadra azzurra, visto che ...