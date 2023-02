Sci alpino | Bassino dopo il parallelo | “Ho commesso un paio di errori | pronta per il gigante”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Nella prima run ero un po’ lenta, houndie poi era difficile andare a recuperare. Ma questa disciplina mi aiuta molto per ildi domani. A me piace molto questa pista dove abbiamo fatto le finali dell’anno scorso”. Non è soddisfatta ma punta già ai prossimi appuntamenti Marta, che da campionessa del mondo in carica è stata eliminata già agli ottavi delfemminile ai Mondiali di sciin corso di svolgimento a Courchevel-Meribel. Il migliore degli azzurri è stato Luca De Aliprandini, arrivato ai quarti: “Penso di aver iniziato il Mondiale col piede giusto, in vista deldi venerdì. Nonostante venga da un periodo abbastanza difficile, ci siamo allenati bene in allenamento e anche in questa gara ...