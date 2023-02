Sci alpino | Alexander Schmid vince il parellelo e spezza un digiuno che per la Germania durava dal 1989

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)si è aggiudicato il parallelo maschile valevole per i Campionati Mondiali di sci2023 in corso di svolgimento a Courchevel/Meribel. Si tratta di una medaglia d’oro storica, dato che lanonva una gara iridata al maschile addirittura dala Vail con il successo di Hansjörg Tauscher in discesa. Chiude in seconda posizione, perdendo la finalissima, l’austriaco Dominik Raschner, mentre si mette la medaglia di bronzo al collo il norvegese Timon Haugan che, nella finale di consolazione, piega l’austriaco Adrian Pertl. Pochi sorrisi in casa Italia. Il migliore degli azzurri è Luca De Aliprandini che chiude la sua gara ai quarti di finale (eliminato da Adrian Pertl) mentre Filippo Della Vite e Alez Vinatzer si fermano già agli ottavi di finale. Ottavi ...