Schlein balbetta e vaneggia contro la Meloni Sallusti la fulmina “Perché gli italiani non ti capiscono?” video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Chi poteva essere l’ospite numero uno di Floris dopo la batosta elettorale del Pd e delle opposizioni tutte? ? Ma certo, Elly, una “perdente” che semina velenochi ha vinto la tornata elettorale. Le scuse dei “rosiconi” sono avvilenti come non mai: abbiamo ascoltato Letizia Moratti dare bla colpa al freddo; Calenda dare la colpa agli ‘elettori che sbagliano’ e tutti nel Pd dare la colpa all’astensione. Solita solfa, ma nel Pd vanno sempre oltre il ridicolo. La candidata alle primarie del Pd Ellyè protagonista – anche in questo caso da ‘perdente’ – di un confronto con il direttore di Libero, Alessandro. A lui è toccato sentire dappresso quel che i telespettatori di “Di Martedì” potevano se non altro avere l’opportunità di oscurare tramite telecomando. “In questi mesi abbiamo visto un ...