Schlein | Al Pd non serve usato sicuro ma una scelta netta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Al Pd nonun "", bisogna seguire il modello dei socialisti spagnoli per evitare il rischio di un crollo come avvenuto per il Partito socialista francese. Così la candidata alla ...

Così la candidata alla segreteria del Pd Elly, in una conferenza alla stampa estera."abbiamo bisogno di un rassicurante usato sicuro, abbiamo bisogno di una scelta netta. Altrimenti il ...La battaglia è una corsa a due tra la deputata Ellye il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, favorito nei sondaggi . Negli ultimi mesi i candidati demsi sono tirati ...

"Infatti, secondo i dati, la Schlein è in vantaggio su Bonaccini, e gode di un fortissimo consenso proprio tra quelle categorie con cui abbiamo avuto più difficoltà a dialogare in questi anni. È un ...Roma, 15 feb. (askanews) - Al Pd non serve un "usato sicuro", bisogna seguire il modello dei socialisti spagnoli per evitare il rischio di un crollo come avvenuto per il Partito socialista francese.