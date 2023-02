Schillaci | «Gli accessi a Medicina vanno ampliati | migliaia i medici in fuga dell’Italia»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) «I numeri resi pubblici con il decreto del 10 febbraio, relativi all’accesso ae Chirurgia, sono da considerarsi provvisori. Credo che si procederà ad un ampliamento». Ad annunciarlo è il ministro della Salute, Orazio, nel suo intervento all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica, sede di Roma. «Oggi siamo impegnati a fronteggiare l’emergenza della carenza di. È una criticità che deriva da lontano, da una programmazione miope del numero dialla Facoltà di, che non rispondeva alle reali esigenze del Paese. Per trovare una soluzione in tempi rapidi è stato istituito presso il ministero dell’Università un Gruppo di lavoro che ha il compito di definire il fabbisogno deie adeguare le ...