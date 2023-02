Scherma | ranking Fie | tre azzurri guidano classifica fioretto maschile

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Si è concluso da poco un weekend ricco di gare, con ben cinque prove individuali tra Grand Prix e Coppa del Mondo. Per l’Italia sei medaglie con gli argenti dei fiorettisti Filippo Macchi ed Erica Cipressa a Torino, e i quattro bronzi di Daniele Garozzo e Camilla Mancini ancora nel “Trofeo Inalpi” e degli sciabolatori Michele Gallo e Gigi Samele a Varsavia, a cui va aggiunto l’argento a squadre delle spadiste a Barcellona. Sono tanti gliad aver fatto un importante balzo in avanti nelFie. Entra tra i migliori 20 delladelFilippo Macchi, che si inserisce in 18esima posizione dopo il podio del Grand Prix di Torino confermando la sua ascesa. Il bronzo di Daniele Garozzo porta il siciliano in terza posizione, dietro ai suoi due compagni di squadra Tommaso ...