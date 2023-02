Scherma | i piazzamenti degli Azzurri nelle classifiche della Coppa del Mondo

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma – Nello scorso weekend sono andate in scena ben cinque prove individuali tra Grand Prix edelper laazzurra. Per l’Italia sei medaglie con gli argenti dei fiorettisti Filippo Macchi ed Erica Cipressa a Torino, e i quattro bronzi di Daniele Garozzo e Camilla Mancini ancora nel “Trofeo Inalpi” esciabolatori Michele Gallo e Gigi Samele a Varsavia, a cui va aggiunto l’argento a squadre delle spadiste a Barcellona. Dopo questa tornata sono tanti gliche hanno fatto un importante balzo in avanti nel ranking FIE. Entra tra i migliori 20classifica del fioretto maschile Filippo Macchi. Il toscano delle Fiamme Oro si inserisce in 18esima posizione dopo il podio del Grand Prix di Torino che conferma la sua ascesa facendo il paio ...

Da quest'anno l'AccademiaEmpoli è annoverata, presso l'Assessorato allo Sport del Comune ...atleti stanno mettendo in campo tutte le loro capacità e voglia di far bene!! Ottimisi ...Fiamingo, Isola, Navarria e Santuccio ko in finale contro la Corea. ROMA - L'Italia dellafesteggia l'argento a squadre conquistato dalle spadiste nella prova di Coppa del Mondo di ...,...

Scherma, i piazzamenti degli Azzurri nelle classifiche della Coppa ... Il Faro online

Frascati Scherma: show in Coppa del Mondo RomaToday

Scherma, Irene Vigorito ragazza d'oro ai Campionati del ... La Provincia di Varese

LAZIO - I RISULTATI DELLA 2^ PROVA DI QUALIFICAZIONE ... Federazione Italiana Scherma

Tanti progetti per Accademia Scherma Empoli gonews

Cristian Divittini della Sala di Scherma Società del Giardino è arrivato secondo ... Italia 2 per Alessandra Tavola e Irene Vigorito in quella femminile. Gli altri piazzamenti individuali sono: ...Fiamingo, Isola, Navarria e Santuccio ko in finale contro la Corea.ROMA (ITALPRESS) - L'Italia della scherma festeggia l'argento a squadre ... Dirottata al tabellone dei piazzamenti, la formazione ...