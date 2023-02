Scandalo al Barcellona | accusato di aver pagato il vicepresidente degli arbitri

Leggi su calcioweb.eu

la squadra è concentrata sulla stagione in corso con l'obiettivo di raggiungere il miglior risultato in Europa League e Liga. Nel frattempo continua a tenere banco una situazione fuori dal campo: il club blaugrana è accusato di aver pagato circa 1,4 milioni di euro in tre anni al vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale della Federcalcio spagnola, Enríquez Negreira. L'importo esatto è di 1.392.680 euro, dal 2016 al 2018. E' quanto indicato dalla Procura. Enríquez Negreira era socio unico della società DASNIL 95 SL, società che nel 2016 ha fatturato al Barcelona 532.728,02 euro; nel 2017 541.752 euro e nel 2018 318.200 euro. Foto di Alejandro Garcia / AnsaSecondo la relazione dell'Agenzia delle Entrate ...