Sassuolo-Napoli | ondata di tifosi azzurri al ‘Mapei’ | numeri impressionanti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Al ‘Mapei Stadium‘ ilvuole interrompere un digiuno che dura dal 2019. L’ultima vittoria in terra emliana risale alle stagione 2019-20, dopodiché ci sono stati due pareggi pirotecnici, per 3-3 e 2-2. Il vantaggio in Serie A dalla seconda in classifica potrebbe sortire l’effetto “sonnolenza” ma Luciano Spalletti intende sfatare il tabù e vincere anche venerdì sera.(Getty Images): circa 9mila sciarpe azzurre Venerdì sera ilaffronterà ilin una sfida tutt’altro che semplice. Al di là della classifica, i neroverdi hanno battuto Milan e Atalanta nelle ultime settimane e hanno dimostrato di essere in grado di poter mettere i bastoni tra le ruote alle big. I ...