(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le ultime sulle condizioni fisiche di Domenico, esterno del, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalsul proprio sito sulle condizioni fisiche di Domenico. L’esterno delsi era infortunato nel corso dell’ultimo turno di Serie A contro l’Udinese per un problema muscolare all’adduttore sinistro. COMUNICATO UFFICIALE – Per Domenicoglieffettuati hanno evidenziato una sofferenza cicatriziale a livello dell’adduttore sinistro escludendo lesioni acute. Le condizioni del giocatore verranno poi valutate quotidianamente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

'esterno delsi era infortunato nel corso dell'ultimo turno di Serie A contro'Udinese per un problema muscolare all'adduttore sinistro. COMUNICATO ...Commenta per primo Dopo'infortunio contro'Udinese, è arrivato oggidegli esami per'attaccante delDomenico Berardi . Questo è il comunicato: 'Per Domenico Berardi gli esami effettuati hanno evidenziato una sofferenza cicatriziale a livello dell'...

ULTIM’ORA – Sassuolo, c’è l’esito degli esami per Berardi: i tempi di recupero SOS Fanta

Sassuolo, l'esito degli esami per Berardi: ecco quando torna Calciomercato.com

FLASH | Infortunio Berardi, c'è il verdetto: questi i tempi di recupero FantaMaster

Sassuolo, l’esito degli esami e i tempi di recupero per Berardi Calcio News 24