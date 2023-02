Sassuolo | Dionisi | 'Spero di essere ancora qua la prossima stagione | le difficoltà formano'

Come ha voluto anticipare alla Gazzetta dello Sport che esce oggi in edicola con una sua intervista, l'allenatore delAlessiosa che nonostante non ci siano ancora notizie certe delle condizioni di Domenico Berardi, venerdì sera in campo contro la capolista il talento calabrese non ci sarà. Il ...Commenta per primo Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport , l'allenatore delAlessioha parlato anche delle voci su un suo possibile esonero: ' Non ho avuto paura potesse arrivare, so che fa parte del percorso di ogni allenatore. Qualche settimana fa ci poteva ...

Il derby Monza-Milan, in programma sabato alle 18, affidato a Rapuano di Rimini ROMA (ITALPRESS) - Andrea Colombo è stato designato per Sassuolo-Napoli ... sarà diretto da Federico Dionisi di L'Aquila ...Paolo Specchia, allenatore e opinionista, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Insidie della gara col Sassuolo La buona qualità della squadra allenata da Dionisi, organizzata e con 6-7 ...