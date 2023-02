Sarri | «Campionato o Europa? Il campionato può darci introiti economici maggiori»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Giornata di vigilia in casa Lazio, con il tecnico dei biancocelesti Maurizioche parla della sfida contro il Cluj nell’andata dei playoff di Conference League. Di seguito le parole diriportate da Tmw: Cosa pensadella Conference League? «Come ogni competizione europea va rispettata e noi lo faremo». Un allenatore può fare la differenza in? «Se fosse così gli allenatori guadagnerebbero 100 milioni di euro l’anno e i giocatori 100mila. Certi calciatori hanno certe caratteristiche mentali, altre no. Quanto una società e un ambiente sente una partita può incidere». Ilha la priorità. Sceglierà di far giocare chi ha giocato meno? «Ilpuòaccesso a...

Di seguito le parole diriportate da Tmw : Cosa pensadella Conference League "Come ... Ilha la priorità. Sceglierà di far giocare chi ha giocato meno "Ilpuò darci ...Commenta per primo Alla vigilia di Lazio - Cluj , Maurizioha parlato in conferenza stampa a Formello . Queste le parole del tecnico in vista della nuova ... Ilè una priorità perché può ...

Lazio, diretta Sarri in conferenza: "Conference da onorare, ma campionato è priorità" Corriere dello Sport

LIVE TMW - Lazio, Sarri: "Rispettiamo la Conference. Il campionato ha la priorità per gli introiti" TUTTO mercato WEB

Lazio, Sarri: “Campionato è una priorità per noi. A livello di introiti…” fcinter1908

Sarri: «Rispettiamo la Conference, ci interessa. Ma priorità al campionato perché..» Lazio News 24

La Lazio al bivio Conference: da opportunità a peso verso la Champions Cittaceleste.it

[themoneytizer id=”99064-6] Al Centro Sportivo di Formello ha preso il via l’allenamento di rifinitura della Lazio in vista della gara di domani sera contro il Cluj. Allo Stadio Olimpico di Roma, all ...Sarri ha poi dichiarato: "Gila è preso seriamente in considerazione ... Nelle prossime partite ci faranno comodo". Poi, su campionato e Conference League: "La Conference League è una competizione ...