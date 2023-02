Sanremo e l’educazione alla parità Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Inviato da Giusy D'Amico - Sono una docente di scuola primaria, e dopo aver letto che un’insegnante ha ringraziato Rosa Chemical per aver fatto ritornare più felice a scuola un suo studente, ho pensato che era importante anche per me esprimere qualche riflessione sugli effetti non pervenuti invece, nella vita di alcuni miei alunni. L'articolo .