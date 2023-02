Sanità sempre più privata Rocca torna al modello Storace

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo aver raccontato in lungo e largo che i problemi del Lazio sono soprattutto legati alla, il neo governatore Francescofresco di nomina non ha potuto far altro che annunciare – seppur sommariamente – le proprie rivoluzionarie idee. “Non potevo non accettare una sfida così importante: ladel Lazio è da ricostruire e probabilmente anche da ripensare” ha spiegato il presidente del Lazio a Diario del giorno su Rete Quattro. Il neo governatore del Lazioha detto che ladel Lazio è da ricostruire “e probabilmente anche da ripensare” Il problema, come raccontato durante la campagna elettorale – probabilmente anche per colpire al cuore il rivale ossia l’assessore uscente allaAlessio D’Amato – è soprattutto quello dei pronto soccorso che, pieni fino ...