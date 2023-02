Sanità | Quartini M5S | ' su linee programmatiche Roccella fa scena muta'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. – (Adnkronos) - “Siamo profondamente delusi dall'audizione della ministradi ieri sulle. Il governo non può presentarsi davanti alle Commissioni del Parlamento senza avere niente da dire, ignorando completamente intere tematiche, che peraltro sono estremamente delicate per il nostro Paese e che necessitano di seri interventi da parte dell'esecutivo. Ma la ministra ha fatto sostanzialmente”. Lo dichiara Andrea, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera. “– continua– non ha dato nessuna indicazione su troppi temi, dalla terza età alla disabilità. Non ha fatto nemmeno un accenno al ruolo fondamentale dei consultori, alla cruciale importanza ...