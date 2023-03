San Valentino 2023: il caso dei ‘fioristi digitali’ (Di mercoledì 15 febbraio 2023) Fioristi digitali ai tempi di San Valentino 2023. Una festa degli innamorati sotto il segno dei pagamenti digitali. Sulla base dei dati elaborati da Nexi, rispetto allo scorso anno crescono del 10,5% gli acquisti degli italiani in fiori e del 19% quelli in gioielli pagati tramite carte e smartphone. Ebbene sì, Nexi racconta i dati, elaborati dalla PayTech leader in Europa nei pagamenti digitali, con particolare riferimento alle spese degli italiani per San Valentino 2023. SAN Valentino 2023 “E’ molto significativo, in particolare, il +10,5% registrato da fioristi e mercatini specializzati, perché indica che ormai anche i merchant più piccoli prediligono incassare in digitale”, il commento in una nota di Vanessa Maneo, Head of Marketing POS di Nexi. “Per questo motivo, nei prossimi ... Leggi su danielebartocciblog (Di mercoledì 15 febbraio 2023) Fioristi digitali ai tempi di San. Una festa degli innamorati sotto il segno dei pagamenti digitali. Sulla base dei dati elaborati da Nexi, rispetto allo scorso anno crescono del 10,5% gli acquisti degli italiani in fiori e del 19% quelli in gioielli pagati tramite carte e smartphone. Ebbene sì, Nexi racconta i dati, elaborati dalla PayTech leader in Europa nei pagamenti digitali, con particolare riferimento alle spese degli italiani per San. SAN“E’ molto significativo, in particolare, il +10,5% registrato da fioristi e mercatini specializzati, perché indica che ormai anche i merchant più piccoli prediligono incassare in digitale”, il commento in una nota di Vanessa Maneo, Head of Marketing POS di Nexi. “Per questo motivo, nei prossimi ...

