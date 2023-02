San Siro | Sala | aree dell' ex Snai soluzione buona

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) "Non ho avuto comunicazione ufficiale dalla società. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, che Sanrimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Quindi ...

'Non ho avuto comunicazione ufficiale dalla societa'. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, cherimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo'. Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commenta l'ipotesi riportata questa mattina dalla stampa locale di un impianto ..."Non ho avuto comunicazione ufficiale dalla società. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, cherimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Quindi potrebbe anche essere una soluzione buona, ma onestamente non ne so ancora nulla". Così il sindaco di Milano ...

"Conte vaff...": a San Siro rovinato il minuto di silenzio per le vittime del terremoto La Gazzetta dello Sport

Nuovo stadio, Milan via Anche l'Inter orientata a lasciare San Siro: c'è un'idea Calciomercato.com

"San Siro ha un nuovo mito e viene dalla Germania". Questo il commento con cui la Gazzetta dello Sport celebra la prestazione di Malick Thiaw contro il Tottenham. Il difensore, partito titolare ...«Non ho avuto comunicazione ufficiale dalla società. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, che San Siro rimanga a Milano. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Quindi ...