San Faustino | Toscana patria dei single | boom di monoporzioni nei market e prezzi più alti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Inuna famiglia su tre (34,6%) è composta da persone sole, a Firenze la metà: fare la spesa costa il 64% in più rispetto ad un nucleo di 3 persone

In Toscana una famiglia su tre (34,6%) è composta da persone sole, a Firenze la metà: fare la spesa costa il 64% in più rispetto ad un nucleo di 3 personeE' quanto emerge da una analisi della Coldiretti Toscana che, per il giorno dedicato a scapoli e nubili che si festeggia il 15 febbraio a, ha messo a confronto i costi della vita da soli ...

Torna dopo due anni la Fiera di San Faustino Giornale di Brescia

Trascorrere le giornate compagnia No, grazie! Ecco alcune specie animali iconiche che preferiscono vivere in solitudine ...