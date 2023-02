Salute e tecnologia | arriva l’app che calcola il rischio di infarto 10 anni prima

Leggi su fmag

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) L’intreccio frasi fa sempre più stretto e, anche a distanza dai centri medici, può essere possibile monitorare i parametri vitali e didei pazienti. Non è di certo una novità di questi giorni – la telemedicina, soprattutto a valle della pandemia, ha visto un vero e proprio boom – ma ogni passo in avanti nel binomio sanità-applicazioni fa bene al cuore. E proprio di cuore edisi tratta: negli ultimi 10, secondo uno studio presentato all’American College of Cardiology, gli infarti negli under 40 sono aumentati del 2% l’anno in proporzione a quelli registrati negli over 40 e il colesterolo elevato è risultato il fattore dipiù rilevante per gli attacchi cardiaci ‘precoci’. “Purtroppo stiamo assistendo a un ...