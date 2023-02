Salto con gli sci | Mondiali Planica 2023 | la FISI annuncia i convocati | poi cambia idea

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Per l’Italia delcon gli sci, il dado è tratto. In vista dell’imminente inizio deidiinfatti, lo staff tecnico azzurro ha reso noti iper la rassegna iridata che si terrà in terra slovena. Sono 8 i selezionati, 3 al maschile e 5 al femminile. Giovanni Bresadola guiderà un gruppo che comprenderà Francesco Cecon e Alex Insam, oltre a Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Lara Malsiner, Noelia Vuerich e Martina Zanitzer. Di seguito il recap completo della lista tricolore. Calendariosci nordico: programma, orari, tv, streaming. Il palinsesto di tutti gli sportMASCHILE 1. BRESADOLA Giovanni 2. CECON Francesco 3. INSAM AlexFEMMINILE 1. AMBROSI Martina 2. MALSINER Jessica 3. ...

La Fisi ha diramato l'elenco dei convocati azzurri per i Mondiali di Planica 2023 per quanto riguarda gli sci e combinata nordica. Sono diciotto gli italiani al via in queste due discipline, tre per il maschile, cinque per il femminile, e poi cinque uomini e cinque donne per la ...

Domenica 12 febbraio 2023 Giuliana Chiara Filippi ha riscritto la storia del salto in lungo. L'atleta trentina T64 classe 2005, in gara ai campionati regionali indoor assoluti di Parma, ha stabilito il nuovo record italiano atterrando a 3,99 metri.