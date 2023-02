Salto con gli sci e combinata nordica | Mondiali Planica 2023 | 18 i convocati azzurri

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) La Fisi ha diramato l’elenco deiper idiper quanto riguardacon gli sci e. Sono diciotto gli italiani al via in queste due discipline, tre per ilmaschile, cinque per ilfemminile, e poi cinque uomini e cinque donne per la. Otto maschi e dieci femmine pronti a giocarsi le speranze di medaglia dal 21 febbraio al 6 marzo.Maschile 1. Bresadola Giovanni 2. Cecon Francesco 3. Insam AlexFemminile 1. Ambrosi Martina 2. Malsiner Jessica 3. Malsiner Lara 4. Vuerich Noelia 5. Zanitzer MartinaMaschile 1. Bortolas Iacopo 2. ...

TRENTO. L'atleta trentina Giuliana Chiara Filippi, classe 2005, riscrive la storia del salto in lungo, stabilendo il nuovo record italiano atterrando a 3,99 metri. Filippi, classificata come T64 (con ...Le ginnaste sono scese in campo gara con i tecnici: Barbara Gaggio e Luisa Marzorati. “Le due ginnaste hanno margini di miglioramento – spiega la direttrice tecnica Sonia Ronconi-. Kumalì era ...