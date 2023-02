Salto | adieu La “Netflix Made in France” chiude dopo due anni

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Parigi.soltanto due, la piattaforma di streamingse, finanziata daTélévisions, Tf1 e M6 con l’obiettivo di contrastare la concorrenza americana di, Prime Video e Disney Plus. “Grazie a tutti gli abbonati diper aver condiviso con noi la loro voglia e il loro entusiasmo per una piattaforma di streamingin”, recita l’epitaffio sul sito di. Secondo i dati, gli abbonati, alla fine del 2022, erano 800 mila, meno della metà della quantità minima per restare a galla, e secondo il quotidiano economico Les Echos le perdite ammonterebbero a 200 milioni di euro: una voragine finanziaria figlia di una strategia confusa fin dall’inizio. A ...

