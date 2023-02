SalernitanaLazio | I precedenti con l’arbitro Abisso

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dettagli 15 Febbraio 2023 News La designazione arbitrale per la 23ª giornata di Serie A ha assegnato la gara Salernitana-Lazio, in programma domenica 19 febbraio alle ore 15:00 all’Arechi di Salerno, al signor Rosariodella sezione di Palermo. Il direttore di gara siciliano ha arbitrato i biancocelesti in quindici circostanze (8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte): il primo precedente risale al 20 agosto 2017, giorno in cui i capitolini pareggiarono in casa contro la SPAL. Nello scorso campionato, il fischietto siciliano ha arbitrato il pareggio 1-1 tra Torino e Lazio del 23 settembre 2021 e la vittoria esterna per 0-3 sulla Salernitana del 15 gennaio 2022. In questo invece ha diretto la vittoria per 0-2 della Lazio a Bergamo contro l’Atalanta. Dodiciinfine con la Salernitana: una ...