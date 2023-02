Salernitana | Paulo Sousa è il nuovo allenatore | i dettagli del contratto

... con l'esonero di Nicola e l'arrivo di Sousa Il direttore sportivo dellaMorgan De ...SOUSA ...Commenta per primoSousa torna in Serie A. L'allenatore portoghese è arrivato in questi minuti a Salerno per iniziare la nuova avventura sulla panchina della. Dopo l'esonero ufficiale di Nicola atteso ...

Salernitana, stavolta si cambia: via Nicola, Paulo Sousa è in arrivo La Gazzetta dello Sport

Salernitana-Paulo Sousa, accordo raggiunto: i dettagli GianlucaDiMarzio.com

Salernitana, Paulo Sousa è arrivato in città | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Salernitana, per la panchina vicina l'intesa con Paulo Sousa Agenzia ANSA

Salernitana, Paulo Sousa a un passo per il post Nicola. Le news sull'allenatore Sky Sport

Il ds del club campano svela i particolari dell'accordo e spiega i motivi che hanno portato all'esonero di Nicola ...Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti all'esterno del centro sportivo. Il dirigente del club campano ha annunciato ...