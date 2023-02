Salernitana | Paulo Sousa è a Salerno | Nicola non ancora esonerato

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)nessun annuncio ufficiale da parte dellasull’arrivo in panchina dei. Nel frattempo, però, il portoghese si è recato alle ore 14.15 al Mary Rosy, quartier generale del club campano, entrando nel centro sportivo da un ingresso secondario e dribblando i tanti cronisti presenti. “La firma è prossima, ci mancano solo dei dettagli contrattuali – ha spiegato il ds Morgan De Sanctis – È un profilo internazionale, molto conosciuto, ha grande esperienza: siamo sicuri che possa darci una mano sin da subito”. Nel frattempo, comunque, non è statoufficializzato l’esonero di. SportFace.

Non c'è ancora l'annuncio ufficiale da parte della Salernitana ma Paulo Sousa può essere considerato il nuovo allenatore dei campani. Il portoghese è arrivato intorno alle 14.15 al Mary Rosy, quartier ...