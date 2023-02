Salernitana - Nicola | addio Un vero peccato

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Se èche nel calcio la gratitudine sia una virtù rara, è altrettantoche nel calcio non sempre i meriti acquisiti siano sufficienti per difendere la propria panchina. Esonerando...

SALERNO - Alla fine laha optato per Paulo Sousa , sarà lui a raccogliere l'eredità di, esonerato dopo l'1 - 0 incassato contro il Verona. Morgan De Sanctis , direttore sportivo del club di Iervolino, ha ...Esonerandoesattamente un anno dopo averlo assunto e sostituendolo con Paulo Sousa , si ... Il 15 febbraio 2022, la situazione dellasembrava irreparabilmente compromessa. La squadra ...

(ANSA) - SALERNO, 15 FEB - Non c'è ancora l'annuncio ufficiale da parte della Salernitana ma Paulo Sousa può essere ... Nel frattempo, comunque, non è stato ancora ufficializzato l'esonero di Nicola. ...Esattamente un anno fa, il 15 febbraio 2022, l'allenatore prendeva la guida della Salernitana, ultima in Serie A con 13 punti, a -8 dalla zona salvezza. Con un'impresa straordinaria, ha conquistato un ...