Salernitana | De Sanctis | «Sousa è arrivato | la firma è prossima»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le parole del ds dellaDeche conferma il cambio in panchina, con l’esonero di Nicola e l’arrivo diIl direttore sportivo dellaMorgan Deha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presso il centro sportivo della squadra granata. Di seguito le sue parole con cui conferma l’imminente cambio sulla panchina. PAULO– «Paulo. La, ci sono dei dettagli che gli avvocati stanno valutando. Bisogna scrivere bene il tutto.fino a giugno con opzione per altri due anni. Dello staff della società restano tutti. A breve arriverà l’esonero ufficiale di Nicola. Quello di Pauloè un profilo ...

Morgan De Sanctis, direttore sportivo della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti all'esterno del centro sportivo. Il dirigente del club campano ha annunciato ...De Sanctis risponde poi ad alcune domande. Come abbiamo convito Sousa Da qui alla fine del campionato mancano ben 16 partite, non sono poche. Abbiamo voluto fortemente la sua figura sulla panchina ...