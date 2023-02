Salernitana | De Sanctis | 'Paulo Sousa c'è | i dettagli e la decisione sullo staff societario'

Le parole del ds dellaDeche conferma il cambio in panchina, con l'esonero di Nicola e l'arrivo di Sousa Il direttore sportivo dellaMorgan Deha rilasciato alcune dichiarazioni ai ...In mattinata ladefinirà gli ultimi aspetti burocratici a cui seguirà l'annuncio del nuovo allenatore. Il portoghese, accompagnato dal ds Morgan De, arriverà in città in tarda ...

Salernitana, De Sanctis: "Paulo Sousa sta per firmare, a breve arriva l'esonero di Nicola" Fantacalcio ®

Salernitana, De Sanctis: "Sousa ai dettagli con un'opzione nel contratto" Corriere dello Sport

Salernitana, esonerato Nicola: tre nomi in pole. Riconfermato De Sanctis TUTTO mercato WEB

Si attende l'ufficialità di Sosa, De Sanctis: 'Scelto un profilo internazionale e di esperienza' SalernitanaNews.it

Salernitana, è il giorno di Paulo Sousa: parla De Sanctis SalernoToday

Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis dà il benvenuto al nuovo allenatore Paulo Sousa. "Paulo Sousa è arrivato. La firma è prossima, ci sono dei dettagli che gli avvocati stanno va ...Il direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis dà il benvenuto al nuovo allenatore Paulo Sousa. "Paulo Sousa è arrivato. La firma è prossima, ci sono dei dettagli che gli avvocati stanno ...