(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale dalle società. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, che San Siro rimanga a. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Quindi potrebbe anche essere una soluzione buona, ma onestamente non ne so ancora nulla”. Lo ha detto il sindaco diL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...che la vendita dei biglietti stia andando alla grande e siamo tutti in attesa di vedere lo... Sia io chee Aurelio daremo l'anima e questo sarà importante per il gruppo'. Il prossimo match ...... gli incontri tra le squadre, il Comune,il sindaco Beppee la proprietà si sono fatti più intensi. Di fatto, se il nuovo progetto andrà in porto, vedrà il nuovoa poco meno di un ...

Sala: «Stadio su aree ex Snai Importante resti a Milano» Calcio e Finanza

Beppe Sala, nuovo stadio Importante che resti a Milano Affaritaliani.it

San Siro, nuovo stadio. Sala rassicura Milan e Inter: "Noi andremo avanti con l’iter" IL GIORNO

Salvare il Meazza e realizzare il nuovo impianto a due passi da San Siro Una possibilità c'è: stadio nelle ex aree Snai Corriere Milano

Stadio, Sala: "Dopodomani in Giunta dirò cosa faremo" - Il Sole 24 ... Il Sole 24 ORE

Come riportato da Repubblica (Firenze) sullo stadio è sceso in campo il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi: "Ho visto l’appello di Icomos, ne ero a conoscenza.Incontri segreti e progetto in fieri "Nelle ultime settimane gli incontri tra le squadre, il Comune nella persona del sindaco Beppe Sala e la proprietà si sono fatti più intensi. Il progetto di un ...