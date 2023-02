Sala | «Aree ex Snai per stadio? Importante resti a Milano»

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Non ho avuto nessuna comunicazione ufficiale dalle società. Ho letto anche io e sto sentendo. A me interessa una cosa, che San Siro rimanga a. Per questo obiettivo sto lavorando da tanto tempo. Quindi potrebbe anche essere una soluzione buona, ma onestamente non ne so ancora nulla”. Lo ha detto il sindaco diL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

...il comune stanno lavorando su un progetto parallelo che vedrebbe sorgere il nuovo stadio nelle... riporta il Corriere Milano, gli incontri tra le squadre, il Comune,il sindaco Beppee la ...... strappando all'abbandono centinaia di aiuole, spazi verdi earcheologiche cittadine, adottate ... Reggio Calabria, Cis Calabria e la Bibbia Mercoledì 21 Gennaio 2015, alle ore 18.00, nella...

Salvare il Meazza e realizzare il nuovo impianto a due passi da San Siro Una possibilità c'è: stadio nelle ex aree Snai Corriere Milano

Il Meazza potrebbe salvarsi: Milan e Inter pensano ad un nuovo ... IlNapolista

San Siro, nuova ipotesi: secondo stadio nelle ex aree Snai Calcio e Finanza

Oltre un milione di euro per la riqualificazione delle aree degradate ... AbruzzoLive

Milano, il sindaco Beppe Sala finisce in rosso e va allo scontro con il governo Meloni L'Espresso

E ieri Pierfrancesco Maran, l’assessore Pd della giunta Sala che si era autocandidato qualche giorno prima ... elettorale del Pd o l’esito del voto a Milano e in alcune aree urbane. Da troppo tempo ...Tutte ipotesi. Che però potrebbero non essere sgradite a chi in tutti questi anni si è ritrovato a gestire un dossier bollente, alias il Comune e in primis il sindaco Beppe Sala. Ex aree Snai Il ...