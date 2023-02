S Marino | ricavato concerto Alexia donato a pediatria Ospedale di Stato

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) SAN(ITALPRESS) – Il Segretario diper il Turismo di SanFederico Pedini Amati ha consegnato al Reparto didell’di, nelle mani della dottoressa Laura Viola, ildeldi Natale didello scorso 27 dicembre. La somma, 1460 euro, sarà destinata all’acquisto di un ecografo per bambini.Federico Pedini Amati, Segretario diper il Turismo, sottolinea: “Siamo orgogliosi di poter donare l’incasso deldi Natale dialla nostra, un reparto al quale tutti dobbiamo tenere particolarmente. Colgo l’occasione per ringraziare la Dott.ssa Viola per il lavoro che lei, medici, infermieri e ...