Running | Napoli City Half Marathon il 26 febbraio | presenti Muktar Edris e Sofiia Yaremchuk

Leggi su sportface

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Domenica 26è in programma la, manifestazione organizzata dae che verrà presentata domani presso la Sala Giunta nel capoluogo campano. Un evento speciale, teatro nel 2022 del nuovo record italiano sulla distanza con 59’26” da parte dell’azzurro Yeman Crippa (Polizia), prima volta per un italiano sotto il muro dell’ora. Al via l’etiope, 58’40” di personale sui 21,097k e due volte campione del mondo dei 5000m, 2017 e 2019. A sfidarlo il keniano Wisley Kibichii, anche lui già capace di correre sotto l’ora: 59’57”, l’anno scorso in 1:00’07” si è piazzato solo 7°: torna per vincere. Tiene alta la bandiera dell’Europa il francesce Mehdi Frére che a Valencia ha corso in ...