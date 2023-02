Rugby | Sei Nazioni 2023 | clamoroso in Galles! I giocatori minacciano lo sciopero | a rischio il match con l’Inghilterra

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Rischia di esplodere una vera e propria bomba a Cardiff e aè ildel terzo turno del Guinness Seitra il Galles ein programma sabato 25 febbraio alle ore 17.45. La situazione tra i Dragoni è esplosiva, la Federazione nel caos e ora ihanno addirittura minacciato di entrare in, eventualità che, appunto, cancellerebbe ildel torneo. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, infatti, l’associazione deiprofessionistici del Galles dovrebbe incontrarsi a breve e sul tavolo c’è anche l’ipotesi di incrociare le braccia. Casus belli i soldi. I, infatti, vogliono ricontrattare i loro accordi con la Wru, ma da parte della Federazione al momento tutto tace. Il ...

NAZIONI 16:00 Italia - Francia 24 - 29 VOLLEY - ...Ma il Galles non è una potenza delSì, lo è, ha persino vinto ilNazioni nel 2021 e divide con l'Inghilterra il maggior numero di vittorie del Torneo (39). Semplicemente: il Galles è ...

Il terzo impegno azzurro nel Sei Nazioni sarà contro l'Irlanda ... 25 caps) Simone FERRARI (Benetton Rugby, 42 caps) Danilo FISCHETTI (London Irish, 27 caps) Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 18 caps) ...Il rugby in Galles è in profonda crisi e il governo ovale sta ... per provvedere alla tua famiglia a causa di un infortunio. La salute mentale è reale. Sii forte”.