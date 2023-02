(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Nel fine settimana oltre al Sei Nazioni nel Vecchio Continente è andata in scenala, il torneo che viene comunemente chiamato proprio il Sei Nazioni B. Cioè il torneo che coinvolge le nazionalie di seconda fascia. Quest’anno il torneo è diviso in due gironi da quattro squadre e nel weekend si è disputato il secondo turno. Nel girone A, si confermano Georgia e Spagna, con le dueche bissano il successo all’esordio. Per i georgiani un netto 8-40 in casa dei Paesi Bassi, mentre la Spagna si impone 14-32 in Germania. Nel girone B, invece, concedono il bis Portogallo e Romania, con le quattro vincenti ormai già a un passo dalle semifinali. I lusitani hanno espugnato la Polonia 3-65, mentre la Romania ha battutoil ...

A farsi avanti sono (imprese realizzatrici) Tipiesse e Myrta pool di A&Ted Enpower, con (... Esclusi dal progetto l'area più a ovest, comprendente il campo die la pista di atletica messa ...Perch, ad esempio, la più importante competizione di(Sei Nazioni) è proprietà privata e ... 'is the land of freedom' ripetono gli avvocati di A22 Sports. E anche: 'Sport is an open ...

Rugby - Rugby Europe Championship da record, ma senza sorprese OnRugby

Rugby Europe Championship: le favorite vincono nettamente anche in trasferta OA Sport

Rugby - Il nuovo Rugby Europe Championship OnRugby

Rugby - Le nuove regole del Super Rugby Pacific OnRugby

Rugby - Rugby in diretta: il palinsesto tv e streaming dal 3 al 6 febbraio OnRugby

Nel fine settimana oltre al Sei Nazioni nel Vecchio Continente è andata in scena anche la Rugby Europe Championship, il torneo che viene comunemente chiamato proprio il Sei Nazioni B. Cioè il torneo ...When the rain started to fall in Sydney on Tuesday night Waratahs coach Darren Coleman had some concerned players wondering if his latest idea was a good one.