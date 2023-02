Ruby Ter | Russo | calvario finito Fi applaude in piedi in Aula

Karima El Mahroug dopo la lettura della sentenza con cui il tribunale di Milano ha assolto lei, Silvio Berlusconi e tutti gli imputati al processo, si è presentata in aula. Ha stretto le mani al procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e al pm Luca Gaglio e ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti. "Non immaginavo una cosa così - ...Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore. E sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per ...

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto a Milano Agenzia ANSA

Ruby ter, i giudici di Milano in camera di consiglio. Attesa la sentenza Il Sole 24 ORE

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari: “Il fatto non… Il Fatto Quotidiano

Ruby ter, Silvio Berlusconi e tutti gli altri imputati assolti perché "il fatto non sussiste" TGCOM

Ruby Ter, Berlusconi assolto: la diretta - Cronaca - ilgiorno.it IL GIORNO

Assolta, insieme a tutti gli imputati, nel processo a Milano. “La paura è stata tanta. Così Karima El Mahrough dopo la lettura della sentenza di assoluzione nel processo Ruby Ter a Milano, che la… ...Ruby ter, storia di un processo lungo sei anni. Domani la sentenza sulle cene eleganti di Silvio Berlusconi di Sandro De Riccardis A giudizio tra i 29 imputati anche molte ex olgettine. Ma i loro… ...