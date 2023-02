'Ho bisogno di tempo per assimilare - ha aggiunto - . Sono contenta perché finalmente una parte di verità è venuta fuori'. Tutti assolti Assolte anche altre 27 persone: le cosiddette olgettine e altri ...AGI - Il Tribunale di Milano ha assolto Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo. La sentenza del processogiunge a quasi sei anni da un tormentato inizio seguito da molte pause, e chiude il primo dell'ultimo capitolo del romanzo giudiziario nato dai verbali ...

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto a Milano Agenzia ANSA

Ruby ter, assolto Silvio Berlusconi. «Il fatto non sussiste» Il Sole 24 ORE

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari Il Fatto Quotidiano

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto: "Il fatto non sussiste" TGCOM

Ruby ter, Berlusconi assolto. Sconfitto l'ennesimo teorema ilGiornale.it

Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del ...Silvio Berlusconi è stato assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni ...