Ruby ter | Silvio Berlusconi assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari Prosciolti tutti i 29 imputati

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sono statii 29del filone milanese del processoter.“perché il fatto non sussiste” l’ex premier, accusato diin, e altri 25 accusati a vario titolo diine falsa testimonianza, tra cui Karima el Marough alias. Per tre posizioni minori, i giudici della Settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il termine per depositare le motivazioni è stato fissato in novanta giorni. La Procura di Milano, rappresentata dall’aggiunto Tiziana Siciliano e dal sostituto procuratore ...