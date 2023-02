Ruby Ter | Rubano | “Sentenza non ripaga Berlusconi dalla persecuzione subita”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’ assoluzione di Silvionel processo “Ter” nonnè lui, né i suoi elettori, né Forza Italiagiudiziaria e mediatica alla qualeè stato sottoposto”. Lo afferma l’On.le Francesco Maria, deputato di Forza Italia. “Nessuno si azzardi – aggiunge il parlamentare – a dire che Silvioabbia avuto giustizia, perché non si può definire giustizia l’ accanimento delle Procure nei suoi confronti.La conclusione del processo “Ter” – conclude– deve essere la spinta decisiva per il Governo di centrodestra a mettere mano, subito e con decisione, alla riforma di un sistema giudiziario persecutorio, che lascia campo libero ...

estoL'ex premier Silvio Berlusconi è stato assolto "perché il fatto non sussiste" dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Assolti anche tutti gli altri imputati, compresi Karima el Mahroug e le ex ospiti delle serate di Arcore. Leggi l'approfondimentoSono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con ...

