Ruby Ter | Polanco nell’aula bunker a San Vittore | “Questi anni un inferno Confido nei giudici | niente contro di me Se andrà male parlerò”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Io sono sempre positiva: se vabene, sebenebene. Se vaci saranno delle cose che dovrò dire”. Lo ha detto Marysthellquesta mattina all’ingresso dell’auladi Sana Milano, dove è attesa la sentenza del processoTer che la vede imputata insieme altre persone tra cui Silvio Berlusconi. “Non possono condannare una persona che non ha fatto nulla, non c’è l’evidenza, solo chiacchiere e distintivo” ha aggiunto l’ex show girl che ha definito glidel processo come “un, ma io sono una donna forte che ha saputo portare questo peso”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Avanti a destra, senza dimenticarsi di volgere lo sguardo al centro. La scelta di Palazzo Chigi di revocare la costituzione di parte civile nel processoè stata letta in Parlamento come un modo di andare incontro a Silvio Berlusconi, nella speranza che moderi le esternazioni ed eviti di innescare altri incidenti diplomatici. Ma nell'entourage ...I giudici della settima penale di Milano sono in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo milanese sul casoa carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati. Nel corso della mattinata, ha spiegato il presidente del collegio Marco Tremolada, i giudici daranno indicazioni alle parti sulla tempistica ...

I giudici della settima penale di Milano si sono ritirati in camera di consiglio per emettere la sentenza nel processo milanese sul caso Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati. Tra ...Oltre alle giovani, con Berlusconi – per cui sono stati chiesti 6 anni, è imputata Karima el Marough, Ruby Rubacuori, entrata nella residenza del premier da minorenne. E proprio per la sua presenza e ...