Ruby ter | pm Milano | ' prima motivazioni poi valuteremo ricorso'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), 15 feb. (Adnkronos) - "fateci leggere le, poi decideremo che cosa fare. Sono assolutamente certa che i giudici hanno fatto il loro lavoro perbene, che avranno studiato le carte tanto quanto noi e sono arrivati a conclusioni diverse. Siccome non sono le mie, né quelle del collega Luca Gaglio, sarà molto interessante leggerle". Lo afferma il pm diTiziana Siciliano dopo la sentenza dei giudici del tribunale che hanno assolto Berlusconi e gli altri 28 imputati nel processoter.

L'ex premier Silvio Berlusconi è stato assolto dai giudici dall'accusa di corruzione nell'ambito del Processo, per il quale la Procura di Milano aveva chiesto una condanna pari a 6 anni di ...Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo una camera di consiglio durata circa 2 ore.

I giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano hanno letto il dispositivo di sentenza in aula bunker a San Vittore dopo due ore di camera di consiglio Prosciolte… "Dopo anni di accuse ingiuste, il calvario è finito". Così Paolo Emilio Russo, commentando l'assoluzione di Berlusconi nel corso del suo intervento alla Camera. I deputati di Forza Italia si sono ...