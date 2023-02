Ruby ter | Pella Fi | ' felicissimo per Berlusconi | verità ha trionfato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “Sonoper l'assoluzione del presidente Silvio. Tre assoluzioni su tre sono la dimostrazione che il processo-ter era fondato sul nulla, messo in piedi con un unico obiettivo: distruggere l'immagine del leader di Forza Italia. Oggi, laha, anche se nessuno potrà risarcire il Presidente per tutto quello che ha subito: attacchi velenosi, fango mediatico, una gogna vergognosa e inaccettabile. Ora dobbiamo lavorare per una grande riforma della giustizia: non deve più accadere, in un Paese civile, che la magistratura usi le inchieste per scopi politici”. Lo scrive in una nota Roberto, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio.