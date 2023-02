Ruby ter | Paita Iv-Az | ' assoluzione Berlusconi buona notizia per istituzioni'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "L'di Silviodall'accusa di corruzione è unaper lui ma soprattutto per le". Lo dice Raffaella, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato.

Silvio Berlusconi assolto, assolta anche Karima el Mahroug detta "Rubacuori" e altre venti giovani donne dette "olgettine" nel processo milanese. Erano 29 gli imputati, tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori. "Perché il fatto non sussiste" . La sentenza arriva a quasi sei anni dall'inizio del ...Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, con la formula "perché il fatto ...

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto a Milano Agenzia ANSA

Ruby ter, i giudici di Milano in camera consiglio. Attesa la sentenza Il Sole 24 ORE

Ruby ter, Silvio Berlusconi assolto dall’accusa di corruzione in atti giudiziari: “Il fatto non… Il Fatto Quotidiano

Ruby ter, Silvio Berlusconi e tutti gli altri imputati assolti perché "il fatto non sussiste" TGCOM

Ruby ter, Berlusconi assolto. Sconfitto l'ennesimo teorema ilGiornale.it

Roma, 15 feb (Adnkronos) – “L’assoluzione di Silvio Berlusconi dall’accusa di corruzione è una buona notizia per lui ma soprattutto per le istituzioni”. Lo dice Raffaella Paita, presidente del gruppo ...Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter. Lo hanno deciso i giudici della settima sezione penale del ...