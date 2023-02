Ruby ter | oggi la sentenza per Berlusconi e altri 28 imputati

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) È attesa per, dopo oltre sei anni, ladel processo sul casoter a carico di Silvio28fra cui la giovane marocchina Karima El Mahroug, che dovrebbe essere presente nell'aula bunker davanti al carcere milanese di San Vittore per la lettura del verdetto. Due soli al momento glipresenti: l'ex showgirl Marysthell Polanco e Simonetta Losi, la moglie del pianista di Arcore Danilo Mariani. Sono passati più di 10 anni dalle presunte false testimonianze delle ex ospiti delle serate ad Arcore nei due primi processi sull'affaire, che sarebbero state comprate, secondo l'accusa, dal leader di Forza Italia, imputato per corruzione in atti giudiziari.