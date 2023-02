Ruby ter | Meloni | assoluzione Berlusconi è un' ottima notizia

Il riflesso condizionato di Forza Italia , trent'anni dopo, non cambia. Silvio Berlusconi viene assolto al termine del processoe il suo partito rispolvera 'l'uso politico della magistratura'. Passata meno di un'ora dalla pronuncia della sentenza a Milano, il capogruppo forzista alla Camera Alessandro Cattaneo ha ...Il Tribunale di Milano ha assolto Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo, perché "il fatto non sussiste". Gli imputati erano 28. Al centro del processo ...

Se le loro dichiarazioni, come detto, non possono essere usate nel processo Ruby ter per dimostrare che erano testi corrotti, di conseguenza chi le ha fatte non può essere accusato di corruzione in ...Così Karima El Mahroug a margine della sentenza del processo Ruby Ter che l’ha vista assolta dall’accusa di corruzione in atti giudiziari. «Poi quello che è venuto dopo non lo auguro a nessuno, in ...