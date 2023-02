Ruby Ter | Lupi | ' assoluzione segni fine giustizialismo e gogne mediatiche'

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - “L'di Silvio Berlusconi, cui va la nostra piena solidarietà, giunge alladi un processo che ha pesantemente condizionato la vita politica ed istituzionale del Paese e proprio per questo ci auguriamo che sia un nuovo inizio, l'alba di un periodo in cui ci sia un nuovo rapporto tra politica e magistratura, in cui si cerchi di affermare le proprie idee e la propria visione senza delegittimare l'avversario e senza ricorrere alle scorciatoie giudiziarie. Questa, l'ennesima per Berlusconi, deve essere anche una spinta all'ormai indispensabile riforma della giustizia italiana ed alladi unche troppo spesso si è trasformato in gogna mediatica e persecuzione”. Lo afferma il capo politico di Noi Moderati, Maurizio

Silvio Berlusconi assolto, assolta anche Karima el Mahroug detta "Rubacuori" e altre venti giovani donne dette "olgettine" nel processo milanese. Erano 29 gli imputati, tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori. "Perché il fatto non sussiste" . La sentenza arriva a quasi sei anni dall'inizio del ...Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso. Sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo. Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, con la formula "perché il fatto ...

